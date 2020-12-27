الأناضول التركية: مطار مصراتة يعلن استعداده لتسيير الرحلات الجوية مطلع يناير المقبل

ليبيا – أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي أمس السبت، استعدادها لاستئناف العمل وتسيير الرحلات الجوية مطلع يناير المقبل.

مدير المطار عادل قزيط قال في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية : “سنكون على استعداد لتسيير الرحلات بدءا من أول يناير المقبل”.

واستدرك: “لكننا لا نعلم حتى الآن متى ستنطلق أول رحلة من وإلى المطار، فلم تبلغنا شركات الطيران بذلك بعد”.​​​​​​​

وتابع: “تجهيز المطار جرى بجهود ذاتية ودعم من رجال أعمال، بعد تعرض صالة الركاب لحريق في اغسطس الماضي”بحسب قوله.

كما أكد قزيط على أنه لديهم مقترح مقدم من قبل شركة البيرق التركية لإعادة بناء المطار وتطويره، وتم احالته للجهات المختصة، ولم يتم الفصل فيه بعد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية