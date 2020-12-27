أكار: سنعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة في حال تم الإعتداء على قواتنا في ليبيا

ليبيا – أطلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد سلسلة من التهديدات ضد القوات المسلحة والقبائل الليبية الداعمة له وذلك خلال زيارة للقوات التركية والمرتزقة السوريين في طرابلس.

وزير الدفاع التركي حذر في تصريحات نشرتها وكالة الأناضول التركية اليوم الأحد القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر بأن قواته وداعموه (القبائل) باتو هدفًا مشروعا في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على “القوات التركية” (القوات التركية الغازية).

وقال أكار بحسب بيان وزارة دفاعه :” ليعلم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن اعتدوا على قواتنا. لن يكون أمامهم مكان يفرون إليه إذا هاجموا القوات التركية،و تركيا ستستهدفهم في كل مكان”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية