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أكار: سنعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة في حال تم الإعتداء على قواتنا في ليبيا

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أطلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد سلسلة من التهديدات ضد القوات المسلحة والقبائل الليبية الداعمة له وذلك خلال زيارة للقوات التركية والمرتزقة السوريين في طرابلس.

وزير الدفاع التركي حذر في تصريحات نشرتها وكالة الأناضول التركية اليوم الأحد القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر بأن قواته وداعموه (القبائل)  باتو هدفًا مشروعا في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على “القوات التركية” (القوات التركية الغازية).

وقال أكار بحسب بيان وزارة دفاعه :” ليعلم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن اعتدوا على قواتنا. لن يكون أمامهم مكان يفرون إليه إذا هاجموا القوات التركية،و تركيا ستستهدفهم في كل مكان”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • على اعتبار ان قوات الجيش الوطنى صديقة للمحتل التركى واضح انك حمار يااكار فكلابك فى تركيا سيسهل اصطيادهم فى اى مواجهة على الارض الليبية التى طرد منها الطليان والامريكان والانجليز فما قيمة تركيا امام هذه الدول المتقدمة يامتختلف الا تستحى من فضيحة اردوغان بعد ان حدد السيسى خط احمر عقب ظهوره على الشاشة يقول بثقة انه سيحتل موانئ النفط وبعد دخول خازوق احمر فى مؤخرته اتخرس بعدها فالكل يسخر من هزيان الاتراك حيث لم ينفذ اى وعد لاردوغان من قبل باسقاط الاسد وعودة مرسى وسقط اللخوانى اليشير ولا محاسبة السعودية على قضية خاششقى كلها اوهام وفى النهاية يعود بخفى حنين بعد ان افلس تركيا ودمر اقتصادها

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