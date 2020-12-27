إحراج بالصور والأسماء.. فنانون أتراك في معيتيقة

بعد ساعات من نشر 218 لتفاصيله، أحرجت وزارة الدفاع التركية حكومة الوفاق بنشرها صوراً للحفل الفني الذي أقيم بمناسبة رأس السنة في معيتيقة بحضور وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ووزير الدفاع صلاح النمروش، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

وغابت صور الحفل التي نشرتها الوزارة التركية عن عشرات الصور التي أدرجتها المكاتب الإعلامية لـ”المشري وباشاغا والنمروش” في سياق تغطيتها الواسعة لزيارة الوفد العسكري التركي إلى طرابلس.

يُشار إلى أن 218 انفردت بالإعلان عن الحفل بعد وقت قصير من انتهائه مساء السبت، وقبل ساعات من نشر وزارة الدفاع التركية صوراً من وسط القاعة التي أُقيم داخلها، أظهرت انسجام ثلاثي الوفاق خلاله.

وعلمت 218 من مصدر خاص أن الوفد العسكري التركي الذي ترأسه وزير الدفاع “خلوصي آكار” رفقة رئيس أركان الجيش “يشار غولر”، قد تأخر عن الموعد المحدد مسبقاً لمغادرته العاصمة طرابلس بسبب الحفل الفني.

وحول تفاصيل الحفل، قالت وزارة الدفاع التركية إن 3 فنانين أتراك قاموا بإحيائه هم:Esat Kabaklı و Serkan Çağrı و Elif Buse Doğan.

ونشرت الفنانة التركية الشابة “Elif Buse Doğan” صورة من وسط طرابلس، أرفقتها بنص قالت فيه: “احتفلنا مع جنودنا الأتراك بمناسبة رأس السنة”، فيما نشر الفنان التركي “Serkan Çağrı” صورة للحظة نزوله من الطائرة الرئاسية التي أقلّت الوفد العسكري إلى طرابلس، معبراً عن سعادته بلقائه مع الجنود الأتراك في طرابلس، وهو تأكيدٌ آخر لما نقلته 218 عن وصول الفنانين على متن ذات الطائرة التي نقلت الوفد العسكري إلى طرابلس.

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