الحداد: نشكر تركيا التي وقفت معنا في صد العدوان.. وسيوفر الأتراك لنا كل الدعم لصون وحدة تراب ليبيا

ليبيا – زعم القيادي بمدينة مصراتة ورئيس أركان المجلس الرئاسي محمد الحداد إن قوات الوفاق لن تسمح بأن تكون البلاد ساحة لتصفية حسابات إقليمية ودولية وسيدافعون عن ما وصفها “مدنية الدولة”.

الحداد في كلمته التي بثتها قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر بحفل تخريج دفعة من مسلحي الوفاق دربها الأتراك في كل من مصراتة وطرابلس عن شكره لتركيا لوقوفها معهم في صد ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ،كاشفًا على أن الأخيرة ستوفر لهم كل الدعم لمكافحة الإرهاب وصون وحدة تراب ليبيا ،على حد تعبيره في خرق علنى واضح لإتفاق “5+5” العسكري والحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية