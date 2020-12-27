المشري يبحث مع الجويلي الوضع العسكري والأمني داخل البلاد

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، الوضع العسكري والأمني داخل البلاد.

وبحسب بيان للمجلس الأعلى للدولة اليوم، ناقش اللقاء مخرجات اللجنة العسكرية (5+5) وكيفية دعمها لـ«الوصول إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة الوطنية».

وفي وقت سابق من اليوم وصل وفد أمني ودبلوماسي مصري رفيع المستوى إلى مطار معيتيقة بطرابلس، في زيارة هى الأولى لوفد مصري بهذا المستوى الرسمي منذ 6 سنوات.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد، خلال الزيارة التي ستكون لبضع ساعات، قيادات بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، ومنهم وزير الدفاع صلاح النمروش، ورئيس الأركان الفريق محمد الحداد، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي.

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