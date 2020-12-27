الحر: حكومة الوفاق ليس لها أي مشروعية وفق نص اتفاق الصخيرات بتوقيع أية إتفاقيات مع تركيا

ليبيا – قال عبدالمنعم الحر أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان بالجامعات الليبية، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، إن التدخل العسكري التركي في ليبيا يشكل جريمة عدوان وفقاً للقانون الدولي.

الحر أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن حكومة الوفاق غير المنتخبة هي حكومة مؤقتة انبثقت عن اتفاق الصخيرات 2015، ولم يتم شرعنتها بثقة مجلس النواب، وبالتالي فليس لها أي مشروعية وفق نص اتفاق الصخيرات ذاته.

وأضاف أن اتفاق الصخيرات ذاته المنبثقة عنه حكومة السراج، هو اتفاق مؤقت يرسم مسار تسوية لمدة عامين فقط انتهت في ديسمبر 2017، وتنعدم شرعية أية مؤسسات يقررها بعد هذه المهلة.

وشدد على أن حكومة السراج هي حكومة مؤقتة، وليس لها أية صلاحية بموجب الإعلان الدستوري وبموجب القانون الدولي، ولا يحق لها إبرام أية اتفاقات دولية، خاصة إذا كانت اتفاقات تمس حقوق السيادة فإن “الاتفاقات الموقعة مع تركيا تقع باطلة بصورة لا شك فيها” بحسب قوله.

كما أردف أن ليبيا دولة تعيش تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن، وملف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان محال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن النظام الأساسي لميثاق روما يجرم العدوان، وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يجرم استخدام المرتزقة، ويقع الوجود العسكري التركي ضمن الجرائم الدولية التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة.

وشدد أن مختلف مظاهر الوجود العسكري التركي في الأراضي الليبية، بما في ذلك قوات الجيش التركي النظامية في مصراتة وطرابلس، وإرهابي داعش والنصرة والتركمان الذين جلبتهم تركيا من سوريا، هم ركن من أركان جريمة العدوان على ليبيا، وحزمة متنوعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي وقواعد اتفاقيات جنيف للعام 1949.

واختتم أن السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا تتجسد في مجلس للنواب المنتخب في يونيو 2014، والذي رفض هذا العدوان ورفض حكومة السراج واتفاقاتها التي تمس السيادة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية