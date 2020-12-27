بعد لقاء «آكار».. «المشري وجويلي» يستعرضان الوضع العسكري والأمني داخل ليبيا

التقى القيادي الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، اليوم الأحد، أسامة الجويلي آمر ما تعرف بالمنطقة العسكرية الغربية، لإطلاعه على الوضع الأمني في منطقة سيطرة المليشيات.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري، فقد استعرض «المشري» و«الجويلي» خلال اللقاء الوضع العسكري والأمني داخل البلاد، حسبما ذكر البيان.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 وكيفية دعمها للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة الوطنية، بحسب البيان.

يأتي ذلك خلال زيارة الوفد العسكري التركي بقيادة وزير الدفاع خلوصي آكار إلى طرابلس، والتي عدد خلالها الجيش الوطني الليبي وعدم الاقتراب من قواته في ليبيا.

اعتبرت صحيفة «زمان التركية» زيارة وزير الدفاع خلوصي أكار إلى القوات العاصمة طرابلس، بأنها بمثابة توجيه رسالة من أنقرة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الذي يمثل تهديدا لتركيا.

ونقلت الصحيفة التركية عن «يني شفق» إحدى الصحف الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي ذكرت «أن زيارة وزير الدفاع خلوصي أكار إلى القوات التركية العاملة في ليبيا من أجل بعث رسالة إلى خليفة حفتر».

وادعى بقوله «قوات حفتر وأنصاره لن يكون لديهم مكان للهرب إذا هاجموا القوات التركية».

ووصل إلى طرابلس، الوفد العسكري التركي العاصمة، أمس السبت، ويضم إلى جانب وزير الدفاع التركي رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وكان في استقبال الوفد العسكري التركي، وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة أول محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي.