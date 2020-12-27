الفنانة التركية دوجان: قابلنا جنودنا في حفل رأس السنة بطرابلس وسعداء أننا أتراك

عبرت الفنانة التركية إليف دوجان، التي أحيت حفلا غنائيا نظمته حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، للوفد العسكري التركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي آكار خلال فترة تواجدهم في العاصمة طرابلس، عن سعادتها بهذا الحفل.

وقالت دوجان، في تغريدة لها باللغة التركية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رصدتها وترجمتها «الساعة 24»: “مع جنودنا الذين يخدمون في ليبيا. قابلناهم في حفل رأس السنة. عقولنا، وصلواتنا معكم، نحن دائما في صفكم، سعداء لأننا أتراك”.

ونشرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي صورا من الحفل الذي ظهر فيه وزير الدفاع التركي في حالة من السرور والفرح على أنغام الحفل بين القيادي الإخواني خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري، وصلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق، وفتحي باشاغا وزير داخليتها.

واعتبرت صحيفة «زمان التركية» زيارة وزير الدفاع خلوصي أكار إلى القوات العاصمة طرابلس، بأنها بمثابة توجيه رسالة من أنقرة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الذي يمثل تهديدا لتركيا.

ونقلت الصحيفة التركية عن «يني شفق» إحدى الصحف الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي ذكرت «أن زيارة وزير الدفاع خلوصي أكار إلى القوات التركية العاملة في ليبيا من أجل بعث رسالة إلى خليفة حفتر».

ووجه وزير الدفاع التركي تهديدا إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، زاعما بأنها في حالة الاعتداء على القوات التركية في ليبيا سيكون أفراد الجيش أهدافا مشروعة لهم.

وزعم «أكار» في بيان لوزارة الدفاع التركية: «ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن اعتدوا على قواتنا»، وادعى بقوله «قوات حفتر وأنصاره لن يكون لديهم مكان للهرب إذا هاجموا القوات التركية».

ووصل إلى طرابلس، الوفد العسكري التركي العاصمة، أمس السبت، ويضم إلى جانب وزير الدفاع التركي رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وكان في استقبال الوفد العسكري التركي، وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة أول محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي.

والتقي الوفد التركي مسئولين بـ”النواب الموازي” و”مجلس الدولة” وفائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” إلى جانب حضور تخريج دفعة جديدة جرى تدريبها من مليشيات “الوفاق” على يد خبراء أتراك.