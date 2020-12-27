القيادات الليبية الشابة: إطلاق مبادرة السلام بين مصراتة وتاورغاء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2020

أطلقت حركة القيادات الليبية الشابة بالتعاون مع لجنة حوار تاورغاء مصراتة وبعض الجهات الحكومية والخاصة والأهلية مبادرة السلام لأجل التنمية المستدامة مصراتة تأورغاء

وأوضحت حركة القيادات الليبية الشابة في بيان لها أن المبادرة أطلقت ضمن فاعليات المنتدى الوطني للمرأة والشباب المنعقد ببلدية الخمس تحت شعار كلنا ليبيا بحضور وزراء وممثلين عن الحكومة والجهات المختلفة و قيادات نسائية وشبابية من مختلف المناطق والبلديات .

وتضمنت المبادرة مشروع تنفيذ ملعب السلام لكرة القدم الخماسية والمقدم من بشير القطراني رئيس الهيئة العامة للشباب و الرياضة وكذلك مشروع تأسيس مركز السلام للتدريب والتأهيل المهني المقدم من المهدي الأمين وزير العمل و التأهيل بحكومة الوفاق ومشروع إنشاء وتنفيذ مكتبة السلام لكتب و مرسم الأطفالوالمقدم من المشروع مقدم من حسن ونيس رئيس الهئية العامة للثقافة بحكومة الوفاقإضافة إلى إطلاق برنامج الفاعليات الثقافية المشتركة و المستمرة على طول العام المقبل 2021 بالمركز الثقافي تأورغاء والمركز الثقافي طمينة في برنامج ثقافي ثنائي مشترك برعاية رئيس الهئية العامة للثقافة.

وتضمنت المبادرة أيضا تشكيل فريق رياضي مشترك شباب مصراتة وتأورغاء من هواة كرة القدم للتباري مع الفرق الأخرى في المدن وكذلك مشروع غرس مليون شجرة بمدينتي مصراتة وتأورغاء ومشروع عرس جماعي لعدد 1000 عريس وعروس منهم 200 من تاورغاء و800 من مصراته.

وبحسب البيان فإن المشروع مقدم من حركة القيادات الليبية الشابة ومؤسسة شباب ليبيا ومنظمة سيدات أعمال مصراتة وتجمع نساء مصراتة وجهات و مؤسسات أبدت رغبتها بالمساهمة و المشاركة.

ولفت البيان إلى إطلاق برامج ودورات تدريبية مشتركة ومتنوعة مجانية لـ( نساء و شباب مصراتة وتأورغاء ) من وزارة العمل و التأهيل والهيئة العامة للشباب و الرياضة والهيئة العامة للثقافة وحركة القيادات الليبية الشابة و جمعية الهلال الأحمر الليبي وجمعية شباب إعمار ليبيا.