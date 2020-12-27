كتلة ليبيون بمجلس الدولة تدعو القاهرة لفتح سفارتها في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2020

دعت كتلة ليبيون بالمجلس الأعلى للدولة القاهرة تسريع فتح السفارة المصرية في طرابلس لاستئناف اعمالها بشكل طبيعي خدمة لمواطني البلدين .

وأضافت كتلة ليبيون في بيان لها أنه “في إطار السعي للوصول لحل شامل للأزمة الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية في أسرع وقت ممكن وإدراكا منها للدور المصري المهم والعلاقات التاريخيه بين الشعبين الجارين في الوصول لمزيد من التقارب بين الليبين” فإنها ترحب “بزيارة الوفد المصري إلى طرابلس وتدعو إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين من أجل الاستقرار السياسي الليبي الذي يخدم الجميع” مؤكدة أن توسيع نطاق التواصل مع الفرقاء السياسيين الليبيين خطوة مهمة لدعم التوافق الليبي .

ووقع على البيان أعضاء مجلس الدولة سعد بن شرادة، حسن حبيب احمد بوبريق، عبدالله جوان ، الصادق كشير ، فتح الله السريري ، أبوالقاسم قزيط.