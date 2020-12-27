«تعليم الوفاق»: اجتماع لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد وفق الظروف الحالية

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق عقد اجتماع اليوم الأحد لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد (2020- 2021)، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان إن وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة اجتمع مع مراقبي تعليم بلديات طرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى، لمناقشة الخطة الدراسية والاستعداد للعام الدراسي الجديد «وفق الظروف الحالية».

وكانت الوزارة أعلتت الثلاثاء الماضي أن 23 يناير المقبل سيكون موعدا لبداية العام الدراسي لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، على أن يكون يوم الثاني من يناير موعدا لعودة الدراسة التمهيدية للصفوف الدراسية من الأول إلى السادس.

واليوم الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصول إجمالي الإصابات في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 98 ألف و381 حالة، مازال 27 ألف و955 منها نشطا، بينما تعافى 68 ألف و990 آخرين، وجرى تسجيل 1436 حالة وفاة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا