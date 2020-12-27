الشيباني: ليبيا للجميع وتحكم بالجميع

دعا عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، جميع أبناء الشعب الليبي إلى الاستمرار في مساعي المصالحة للخروج بليبيا من أزمتها.

وقال الشيباني في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،:”توفرت القناعة لدى جميع الليبيين أن ليبيا لن يحكمها إقليم أو مدينة أو قبيلة أو طائفة سياسية أو أيديولوجية، “ليبيا للجميع وتحكم بالجميع”، ولهذا نرى تسارع وتيرة التواصل الإيجابي بين فئات الشعب الليبي من نخب اجتماعية وسياسية وشبابية وثقافية من أجل حل الأزمة والوصول بالبلاد إلى نظام حكم يضمن استقرارها وأمنها ووحدة ترابها”، بحسب تعبيره.

وتابع الشيباني، :”الدول التي تدير الفوضى في ليبيا تسعى إلى إفشال أي محاولة مصالحة وتقارب بين الليبيين بإثارة الصراع وإذكاء نار الفتنة وقرع طبول الحرب ليستمر التدمير المادي والمعنوي والفوضى والنهب الممنهج بأيادي ارتهنت للأجنبي واتخذت منه ملاذا ووليا تستقوى به وتأتمر بأمره”، على حد قوله.

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