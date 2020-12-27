بقيادة نائب رئيس المخابرات.. وفد مصري رسمي يصل طرابلس

وصل إلى طرابلس، صباح اليوم الأحد، وفد مصري رسمي يقوده اللواء أيمن بديع نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية ورئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي.

وكانت 218 قد علمت من مصدر مطلع أن الوفد المصري سيلتقي رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وعددا من المسؤولين، لبحث التطورات الأخيرة على الساحة الليبية.

وتأتي زيارة الوفد المصري، بعد أقل من 24 ساعة على زيارة وفد تركي ترأسه وزير الدفاع خلوصي أكار، ويشمل رئيس الأركان يشار غولر؛ إلى طرابلس.

وتضمن جدول عمل وزير الدفاع التركي خلال هذه الزيارة، تفقد الكلية العسكرية بمنطقة “الهضبة”، لحضور حفل عسكري، بعد زيارة إلى وزارة الدفاع وقوة إنفاذ القانون في طرابلس، بحسب ما أفاد مصدر لـ”218”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية