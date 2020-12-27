أبرز النقاط في لقاء باشاغا مع الوفد المصري رفيع المستوى بطرابلس (صور)

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، مع الوفد المصري الذي يزور العاصمة طرابلس، لبحث التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس جهاز المخابرات بحكومة الوفاق عماد الطرابلسي، مناقشة سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.

يشار إلى أن الاجتماع يأتي من ضمن السياسات الأمنية التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس.

وكان وفد مصري رفيع المستوى وصل صباح اليوم الأحد للعاصمة الليبية طرابلس، لإجراء مشاورات مع حكومة الوفاق. ويضم الوفد المصري نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ومساعد وزير الخارجية وعدداً من المسؤولين في الحكومة المصرية.