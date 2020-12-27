“النمروش”لـ “المجلس البلدي مصراتة: مدينتكم ركيزة أساسية في “ملاحم الكفاح الوطني”

بعدما التقى وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، بنظيره التركي خلوصى أكار أمس في طرابلس، عقد النمروش اليوم الأحد اجتماعا مع عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري و عدد من أعضاء مجلسها البلدي.

وبحسب إيجاز صحفى لوزارة دفاع الوفاق، تناول اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الدفاع بطرابلس مناقشة تطوير المؤسسات العسكرية و التدريبية داخل البلدية، و تدشين “مراكز التدريب” لتدريب و صقل القوات المساندة و دمجها بالمؤسسة العسكرية، كما تناول الاجتماع إنشاء المستشفى العسكري بالمنطقة الوسطى لعلاج و تأهيل المصابين من الجرحى.

واعتبر النمروش أن مصراتة ركيزة أساسية في ما وصفه بـ “ملاحم الكفاح الوطني”، و على حسب تعبيره في “ملحمة صد العدوان على طرابلس”، و إنهاء وجود تنظيم داعش الإرهابي في سرت في ملحمة البنيان المرصوص 2016.

وقد أكد صلاح النمروش، عقب زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، والوفد المشارك له، أمس أن الزيارة تأتي للتأكيد على وقوف تركيا مع حكومة الوفاق ، و المضي قدما في اتفاقية التدريب مع تركيا لرفع قدرات الجيش الليبي، بحسب وصفه، مؤكدا أن هناك وحدات رمزية تخرجت من الجيش الليبي، وتم فتح مراكز تدريب جديدة، مؤكدا بزعمه: “مستمرين على هذا النهج والارتقاء بالمؤسسة العسكرية للمستويات الدولية وتغيير العقيدة التي كانت في السابق وهي أن الوطن الأول وليس لدينا ولاء لأي شخص غير الوطن”.