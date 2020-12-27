عقيل: تركيا تريد إحراق ليبيا للوصول إلى الغاز

أكد المحلل السياسي عز الدين عقيل، أن تركيا تحاول استغلال انشغال الإدارة الأمريكية الحالية قبل تولي الرئيس الجديد جو بايدن في تعزيز تواجدها في ليبيا، والحفاظ على استمرار وجود رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج الذي ترى في صموده صمودا لاتفاقها البحري الذي يهمها في الأصل والأساس.

وأكد عقيل، أن كل ما تريده تركيا هو الحفاظ على مغارة الغاز في شرق المتوسط، لافتاً إلى أن قيمة استيراد تركيا من الطاقة 50 مليار دولار وفجأة وجدت هذه المغارة أمامها وهي الغاز في شرق المتوسط، لذا فهي فقط تريد أن تحرق ليبيا عن بكرة أبيها وكل المنطقة في سبيل الوصول إلى هدفها.

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