الكهرباء: استمرار الاعتداء على مكونات الشبكة

أدانت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، استمرار أعمال الاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية للشركة.

وقالت الشركة، إن الشبكة تعرضت لاعتداء بالسرقة على أسلاك ضغط عالي مسافة 2200 متر، مما تسبب في فقد التغذية عن خط أمان من 30 السجاد التابع لدائرة توزيع قصر بن غشير وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة المرازيق بقصر بن غشير، لافتة إلى أن فرق الصيانة ستباشر عملها، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بعد حصر الأضرار.

وناشدت الشركة، بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة وذلك لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى زيادة معاناة إضافية للشركة وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل.