تواصل فعاليات الملتقى الثالث للإبداع في طرابلس

تتواصل بمعرض طرابلس الدولي فعاليات الملتقى الثالث للإبداع والذي يقام سنويا بتنظيم وإشراف الهيئة العامة للثقافة وذلك تزامنا مع الاحتفال بذكرى استقلال ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر.

وكان للكتاب حضور قوي ولافت حيث تم تخصيص ركن كبير تم فيه عرض مجموعة كبيرة من الكتب المتنوعة تشمل جميع المجالات فضلا عن الموسوعات والقصص الخاصة بالأطفال وشهد هذا الركن إقبالا كبيرا من المهتمين بقراءة الكتب وبالأدب والعلوم والثقافة.

وكان الفن التشكيلي طاغيا في زاوية أخرى من زوايا المعرض حيث عُلقت مجموعة كبيرة من اللوحات التي خطفت أنظار الحاضرين، خاصة أنها تحاكي الواقع الليبي بماضيه وتاريخه العريق وكان لشيخ المجاهدين عمر المختار وغيره من الشخصيات التاريخية نصيب من هذه اللوحات التي رسمت بأنامل أبناء هذا الوطن .

وتقام يوميا ولغاية اليوم الاختتامي في الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري عدة نشاطات وندوات وملتقيات في المسرح والشعر والأدب وشتى مجالات الثقافة والفن.

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