“داخلية الوفاق”: باشاغا بحث مع الوفد المصري دعم وقف إطلاق النار ومخرجات “5+5”

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع الوفد المصري الذي يزور العاصمة طرابلس، التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة داخلية الوفاق، تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، بحضور رئيس جهاز المخابرات عماد الطرابلسي، مناقشة سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.

وقالت الوزارة، إن هذا الاجتماع يأتي من ضمن السياسات الأمنية لوزارة الداخلية التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس.

ويضم الوفد الوفد المصري إلى طرابلس، اللواء أيمن بديع وكيل عام جهاز المخابرات العامة المصرية ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي وعضوية السفير المصري في ليبيا محمد أبوبكر مساعد وزير الخارجية المصري وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين المصريين.