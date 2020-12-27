بعد زيارة آكار .. المشري والجويلي يناقشان الوضع العسكري في البلاد

التقى رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري اليوم الأحد، مع ما يعرف بآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي لاستعراض الوضع العسكري والأمني داخل البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اللقاء بحث أيضا مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 وكيفية دعمها للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة الوطنية.

ويأتي هذا اللقاء بالتوازي مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى ليبيا وتهديد للجيش باستهدافه في كافة الاماكن إذا اقترب من القوات التركية الموجودة في ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة.

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