بعد إحيائها حفل “معيتيقة”.. فنانة تركية: سعيدة بلقاء جنودنا في ليبيا

أبدت الفنانة التركية إليف دوجان، التي أحيت حفلا غنائيا نظمته حكومة الوفاق غير المعتمدة بمطار معيتيقة الدولي، للوفد العسكري التركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي آكار قبل مغادرته العاصمة طرابلس، سعادتها بهذا الحفل.

وقالت دوجان، من خلال تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنها أحيت الحفل مع الجنود الأتراك الذين يخدمون في ليبيا. وقابلتهم في حفل رأس السنة، مؤكدة : ” نحن دائما في صفكم، سعداء لأننا أتراك “.

يشار إلى أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي نشرت صورا من الحفل الذي ظهر فيه وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في حالة من السرور والفرح على أنغام الحفل بين القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بمجلس الدولة، وصلاح النمروش وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، وفتحي باشاغا وزير داخليتها.

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