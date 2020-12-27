قنونو: حليفنا التركي ساهم في إستقرار طرابلس وأشرف على تدريب مقاتلينا

ليبيا – كشف المتحدث باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو أن زيارة الوفد التركي ومجموعة القيادات العسكرية المتواجدة في الوفد، تؤكد استمرار وتميز العلاقات بين تركيا ومسلحي الوفاق وأهمية هذه العلاقات مع من وصفه بـ “الحليف التركي” في تحقيق السلام والاستقرار في العاصمة طرابلس.

قنونو أكد في تصريحات لموقع “عربي21″ القطري :”أن قيادات حكومة الوفاق كانوا في استقبال الوفد التركي والترحيب به وتأكيدهم على التطلع لتطوير العلاقات خاصة على الصعيد الأمني، كون الأيام القليلة الماضية شهدت تخريج دفعات جديدة انضمت للقوات أشرف على تدريبها ضباط الجيش التركي، كما أن برامج التدريب مستمرة”.

وتابع: “الوفد التركي رفيع المستوى توجه فور وصوله إلى قاعدة “أبوستة” لعقد عدد من الاجتماعات مع نظرائه، كما أنه ستكون للوفد عدة لقاءات أخرى مع قادة عسكريين وسياسيين”، حسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية