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قنونو: حليفنا التركي ساهم في إستقرار طرابلس وأشرف على تدريب مقاتلينا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف المتحدث باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو أن زيارة الوفد التركي ومجموعة القيادات العسكرية المتواجدة في الوفد، تؤكد استمرار وتميز العلاقات بين تركيا ومسلحي الوفاق وأهمية هذه العلاقات مع من وصفه بـ “الحليف التركي” في تحقيق السلام والاستقرار في العاصمة طرابلس.

قنونو أكد في تصريحات لموقع “عربي21″ القطري :”أن قيادات حكومة الوفاق كانوا في استقبال الوفد التركي والترحيب به وتأكيدهم على التطلع لتطوير العلاقات خاصة على الصعيد الأمني، كون الأيام القليلة الماضية شهدت تخريج دفعات جديدة انضمت للقوات أشرف على تدريبها ضباط الجيش التركي، كما أن برامج التدريب مستمرة”.

وتابع: “الوفد التركي رفيع المستوى توجه فور وصوله إلى قاعدة “أبوستة” لعقد عدد من الاجتماعات مع نظرائه، كما أنه ستكون للوفد عدة لقاءات أخرى مع قادة عسكريين وسياسيين”، حسب قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

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  • يا بهيم ياغبي التركي ليس حليف التركي محتل الحليف لابد وان يكون هناك تكافؤ بين الحليفين أما دوله كتركيا وعصابات اجراميه مكنتها الامم المتحده في الصخيرات من السطو علي مقدرات ليبيا فالعلاقه الحقيقيه بينكم وبين الاتراك هي علاقه دوله غازيه بتشكيل عصابي عميل لها بمقابل رشاوي ومناصب وما يحدث من خيانه للوطن من طرف سكان الغرب الليبي لابد وان يحدث لان ابن الوز عوام وحفيد الخائن للوطن لابد وان يطلع خائن فلا غضاضه في ذلك العرق دساس والوراثه الجينيه تحميه في هذه الحياه وانتهي الدرس يا غبي

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