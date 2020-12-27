باشاغا يبحث مع الوفد المصري سبل دعم مخرجات لجنة “5+5”

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأحد، أن وزير الداخلية المفوض بالحكومة فتحي باشاغا عقد اجتماعا مع الوفد المصري الذي يزور طرابلس لبحث التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاجتماع ناقش سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار و مخرجات لجنة “5+5” العسكرية من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.

وكانت قد أكدت مصادر صحفية، أن الوفد المصري طلب من حكومة الوفاق ضرورة وقف صادرات السلاح التركي إلى البلاد وخروج المرتزقة وتفكيك المليشيات المسلحة.

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