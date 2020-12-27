الميهوب: زيارة الأتراك إلى طرابلس هدفها إفشال جهود التسوية والتهدئة

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، إن الأتراك ومرتزقتهم ما كانوا ليتجرؤا على التواجد بهذا الشكل في طرابلس، لولا انبطاح الإخوان المسلمين.

وأضاف الميهوب في تصريح لقناتنا، أن الهدف من زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس واضح، وهو إفشال جهود التسوية والتهدئة واتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، مستنكرا الصمت غير المبرر من البعثة الأممية تجاه الخروقات التركية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

كما دعا الميهوب رئاسة مجلس النواب إلى التحرك السريع دبلوماسيا لوضع حد للتعديات التركية.

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