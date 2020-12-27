بوراص: زيارة الوفد التركي هدفها الرد العملي على تهديدات حفتر

ليبيا – علقت عضو مجلس النواب عن دائرة طرابلس ربيعة بوراص على زيارة الوفد التركي إلى طرابلس معتبرةً أنها تأتي في إطار تواصل ضمان تدريب ماوصفته بـ”الجيش الليبي” (مسلحي الوفاق) وفق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين تركيا والسراج.

بوراص قالت في تصريح لموقع “عربي21” القطري إن “الخطوة الآن هدفها تدشين لنواة الجيش الحقيقي الذي ترعرع داخل الكلية العسكرية التي تعرضت للقصف” حسب زعمها.

وأضافت أن الزيارة ” بمثابة رد عملي على تهديدات حفتر الأخيرة والذي يكرر إعلان الحرب على الليبيين وعلى بعض الدول التي لا تساند مشروعه الدموي من وقت لآخر”،بحسب قولها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية