البكوش: هناك توجه للإبقاء على السراج مع عودة الأعضاء السابقين واختيار رئيس مجلس وزراء من الشرق

ليبيا – علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على زيارة الوفد التركي إلى طرابلس وتصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

البكوش أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد “الرسالة الرئيسية التي قام خلوصي أكار بإرسالها للطرف الآخر حفتر و من يدعمه هي دعوته لعدم ارتكاب أي حماقة لأن الرد التركي سيكون سريع و حاسم”.

وزعم أن “حفتر يحاول أن يثبت بأنه لا زال موجود خاصة في ظل تعرضه لضغوط كبيرة سياسية بعد أن خطف عقيلة صالح منه الأضواء السياسية علاوة على الضغوطات داخل المنطقة الشرقية التي فقد فيها الكثير من مصداقيته و أعتقد أن الأمور لا تسير في الإتجاه الذي يريده حفتر”.

وتابع:”حفتر أطلق تهديداته الصادرة من دوافع شخصية تعبر عن احباط كبير مما حدث لمعسكره فقد خسر الحرب في طرابلس خسارة كبيرة ومصداقيته في المنطقة الشرقية اصبحت مفككة وسياسياً لم يعد هو الواجهة التي يفرشون لها البساط الأحمر، الأتراك كانوا يرغبوان أن يكون الرد سريع على تهديدات حفتر لاقناعه بأن لا يحاول إرتكاب أي حماقة في هذا الوقت”.

كما اعتقد أن زيارة الوفد التركي وعلى مستوى وزير الدفاع يعطي إشارة واضحة على أن حكومة الوفاق لديها أولويات منها تعزيز التحالف مع الدولة التركية بحسب قوله.

وأردف:”زيارة الوفد المصري هي أول زيارة لوفد مصري منذ عام 2014 تعتبر مهمة و تشير الى أن نظام السيسي يعتقد أن هناك فرصة في الحوار السياسي للتوصل لاتفاق يضمن المصالح المصرية لدرجة كبيرة و يجنب السيسي أي مغامرات خاصة أنه يحسب حساب لبايدن و سياساته القادمة، اعتقد أن مصر تحاول الوصول لاتفاق سياسي ولا تريد حرباً فهي تتعامل بواقعية لأن الظروف الموضوعية لا تسمح لحكومة مصر أن تتعامل بأي طريقة غير واقعية وتهدئة الأمور وعدم القيام بأي مغامرات قد تثير حفيظة الإدارة الأمريكية الجديدة”.

ونوّه إلى أن الزيارة التركية جاءت بهذا المستوى لأن مصر تتعامل مع القضية الليبية بطريقة أمنية بحتة و ليست سياسية، متوقعاً” أن هناك توجه للإبتعاد عن قضية المجلس الرئاسي و الابقاء على فائز السراج مع عودة الأعضاء السابقين واختيار رئيس مجلس وزراء من المنطقة الشرقية أعتقد هذا السيناريو يعمل عليه الآن”.

أما بشأن غياب رئيس المجلس الرئاسي عن اللقاءات التي عقدها الوفد التركي قال:”لا يمكن لرئيس الدولة أن يلتقي وكيل مخابرات بروتوكولياً لا تحدث مثل هذه اللقاءات، بالنسبة للأتراك أعتقد أنهم خططوا للزيارة بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الاركان لمقابلة نظرائهم وإعطاء انطباع واضح أنهم عسكرياً جديين وهذه رسالة لحفتر”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية