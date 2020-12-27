شركة الكهرباء: القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية جيدة وعملية طرح الأحمال لن تتجاوز الـ 3 ساعات

ليبيا – أكد مدير دائرة الاعلام بالشركة العامة للكهرباء محمود رمضان على أن القدرة الانتاجية تعتبر جيدة مع دخول الذروة الشتوية حيث بلغ الإنتاج من الطاقة الكهربائية 5 آلاف و500 ميغاواط وعملية طرح الاحمال لن تتجاوز الـ3 ساعات أو أقل.

رمضان أشار خلال تصريح أذيع على قناة”ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعته صحبفة المرصد إلى أن تحسن القدرة الإنتاجية حدث نتيجة نجاح الشركة في إدخال العديد من الوحدات التي أجريت الصيانه لها بالإضافة إلى محطة الخمس.

ولفت إلى دخول الوحدة الأولى إلى الشبكة بقدرة 100 ميجاوات، متمنياً التوفيق للمهندسين العاملين لإنهاء الأمر وصيانة بعض الوحدات الصغيرة والعمل على خط الغاز الذي سيساهم في تشغيل محطة اوباري بشكل كامل.

وأضاف:”اليومين الماضيين قمنا بالخطوات الاولى للتجارب التشغيلية الخاصة بخط الغاز الفجيج، الوضع التشغيلي في اوباري هو مشروع جديد نجحت الشركة في تشغيل وحدتين الثالثة و الرابعة و الآن الجهود مكثفة من أجل إتمام خط الفجيج وهو خط الغاز الذي سيزود الوحدة الأولى و الثانية بالقدرة الكافية لإدخالهم على خط التشغيل بقدرة300 ميغاواط ما سيساهم في تغطية العجز البسيط الحاصل في الشبكة”.

كما شدد على أن هناك العديد من الأعمال التي تقوم بها الشركة من أجل استقرار الشبكة أما بالنسبة إلى جنوب طرابلس فما زالت الشركة بانتظار التوريدات لإستكمال بعض أعمال شبكة التوزيع وإرجاع التيار الكهربائي لبعض المناطق، منوهاً إلى أن هناك حملة لإزالة الأعمدة المعطوبة.

وأفاد أنه كلما ارتفعت القدرة الانتاجية ستساهم في تخفيف الفقد، مشيراً إلى أن بعض الأعمال كمحطة اوباري والمشاريع الأخرى الصغرى جنوب طرابلس ستدخل الشبكة الكهربائية قريباً جداً.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية