أوحيدة: تركيا وجدت ضالتها في الحكومة الضعيفة المرتمية في أحضان مليشيات الإرهاب

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن تركيا وجدت ضالتها في الحكومة الضعيفة المرتمية في أحضان مليشيات الإرهاب والفساد المسيطرة على الغرب الليبي،

معتبرا في تصريح له أن التصعيد الحالي سببه الأطماع التركية وأحلامها العثمانية بالتناغم مع المخططات الإخوانية التي تعد سبب أزمة ليبيا، بدعمها الإسلام السياسي بكل وسائل الإقصاء، بما فيها الأعمال الإرهابية.

وأضاف أوحيدة أن الجماعات المؤدلجة تتخذ تركيا رأس حربة بدعم لوجستي قطري لتنفيذ أجندتها خلال العامين الماضيين، في غياب الحنكة والحكمة السياسية في الشرق، حسب قوله.

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