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عقيلة صالح  يبحث مشاكل جامعة عمر المختار مع مسؤوليها

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة عميد جامعة عمر المختار وعدد من المسؤولين بالجامعة بفروعها بالبيضاء والقبة ودرنة.

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس النواب،  أطلع عقيلة على أوضاع جامعة عمر المختار وعدد من المشاكل والصعوبات التي تواجهها الجامعة في فروعها بمدينة البيضاء والقبة ودرنة والحلول المقترحة للتغلب على هذه الصعوبات وعدد من المشاريع الخاصة بالجامعة والتي من شأنها دعم العملية التعليمية، حيث وجه بضرورة التعجيل في إنهاء هذه الصعوبات دعماً لسير العملية التعليمية بجامعة عمر المختار.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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