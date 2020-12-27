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الواحة للنفط تستعرض خطتها لعام 2021

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد بمقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة اليوم الأحد، الاجتماع السنوي لاستعراض النشاط لشركة الواحة للنفط، بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لبحث نشاط الشركة وإداراتها المختلفة خلال العام 2020، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2021.

وتم خلال الاجتماع عرض نشاط ادارة الصحة والسلامة والبيئة والاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بشأن جائحة كورونا وتناول مناقشة المشاريع الكبرى التي تعكف الشركة على تنفيذها. كما تم مناقشة النشاط الاستكشافي للشركة وتوقعات الانتاج وبرنامج العمل المستهدف لسنة 2021.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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