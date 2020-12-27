النمروش يبحث مع عميد بلدية مصراتة تدشين مراكز تدريب لمسلحي الوفاق بالمدينة

ليبيا – التقى وزير دفاع الوفاق الموالي بشدة لتركيا صلاح النمروش اليوم الأحد عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري وعدد من أعضاء مجلسها البلدي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة دفاع الوفاق تطوير المؤسسات العسكرية والتدريبية داخل البلدية وتدشين مراكز التدريب لتدريب و صقل من وصفهم بـ”القوات المساندة” ودمجها بما وصفها بـ”المؤسسة العسكرية”.

وبدوره، ثمّن النمروش ما وصفه بـ” الدور الوطني لمصراتة” كونها ركيزة أساسية في ماوصفه بـ”ملاحم الكفاح الوطني وملحمة صد العدوان” على طرابلس وإنهاء وجود تنظيم داعش الإرهابي في سرت بـ”ملحمة” البنيان المرصوص عام 2016.

كما تناول الاجتماع إنشاء المستشفى العسكري بالمنطقة الوسطى لعلاج وتأهيل المصابين من جرحى الوفاق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية