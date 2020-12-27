رجب: القبائل قادرة على تحرير ليبيا من الاستعمار التركي

ليبيا – قال وزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب المسماري وعضو اللجنة الرئيسية لملتقى برقة الجامع إن الملتقى الذي رفع شعار لا للقبلية ولا لتقسيم ليبيا، يهدف إلى دعم القوات المسلحة لأنها الضمان الوحيد لإخراج ليبيا من أزمتها فهي التي حررت الوطن من الدواعش ومن شرور الإرهابيين.

المسماري أوضح في كلمة بملتقى برقة الجامع الذي عقد اليوم الأحد بمدينة بنغازي وفقاً لما نقله موقع “العين الإخبارية” أن القبائل قادرة على تحرير ليبيا من الاستعمار التركي والتدخل الأجنبي كما فعلت في السابق.

وأشار إلى أن جميع طوائف الشعب الليبي شاركت بالملتقى للتأكيد على أن ليبيا موحدة ولن تفلح محاولات تقسيمها أو السطو على خيراتها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية