الحويج: حان الوقت لإعادة الإعمار والبناء والتنمية

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالهادي الحويج، عن إعادة إعمار مبني وزارة الخارجية والتعاون الدولي (مكتب بنغازي).

وطالب الحويج، الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار ليبيا الذي عُقد في العام 2011 بالالتزام بواجباتهم ومشاركتهم في إعادة إعمار ليبيا بالتعاون مع الحكومة الليبية ومجلس النواب الليبي، مؤكدا أن بنغازي وكل مدن الشرق والجنوب الليبي تعيش في حالة أمن واستقرار بفضل القوات المسلحة العربية الليبية وحان الوقت لإعادة الإعمار والبناء والتنمية.