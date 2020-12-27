عاجل// البيان الختامي لملتقى برقة الجامع يدين سياسات المصرف المركزي ويطالب بتغيير مجلس إدارته

دان أعضاء ملتقى برقة الجامع، اليوم الأحد، الممارسات الصادرة من المصرف المركزي وسياساته النقدية التي وصفوها بـ”الفاشلة”، وعلى رأسها تحديد سعر الصرف الحالي، مطالبين بغيير مجلس إدارة المصرف .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
دان أعضاء ملتقى برقة الجامع، اليوم الأحد، الممارسات الصادرة من المصرف المركزي وسياساته النقدية التي وصفوها بـ”الفاشلة”، وعلى رأسها تحديد سعر الصرف الحالي، مطالبين بغيير مجلس إدارة المصرف .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
هذه ممارسات الاستعمار وسرقة الاجانب وعملائهم لثروات البلد وليست مسالة نجاح او فشل هذه سرقة بالمليارات بشتى انواع الطرق
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