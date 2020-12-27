عاجل// البيان الختامي لملتقى برقة الجامع يدين سياسات المصرف المركزي ويطالب بتغيير مجلس إدارته

دان أعضاء ملتقى برقة الجامع، اليوم الأحد، الممارسات الصادرة من المصرف المركزي وسياساته النقدية التي وصفوها بـ”الفاشلة”، وعلى رأسها تحديد سعر الصرف الحالي، مطالبين بغيير مجلس إدارة المصرف .

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