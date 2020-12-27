جهاز متقدم يعزز خدمات مركز بنغازي الطبي

على الرغم من الصعوبات التي يعانيها قطاع الصحة في ليبيا، فإن الجهود ما زالت تبذل من أجل توفير الإمكانات المطلوبة.

وقام المركز الطبي 1200 بنغازي، بتشغيل جهاز مختبر الدم الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى شمال أفريقيا، وتم توفير هذا الجهاز منذ مدة لكن ظروف جائحة كورونا أخرت في تركيبه.

ويعمل الجهاز على استقبال 900 عينة، إضافة إلى تشخيص حالات جلطات الدم واستغرق تركيبه مدة شهرين وتم إعطاء دورات للطاقم الطبي في كيفية استعماله.

يشار إلى أن قسم المختبر في المركز الطبي يعمل بكل طاقاته دون وجود أي نقص في معدات باستثناء كثرة الحالات التي تأخذ من العاملين مزيدا من الوقت.

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