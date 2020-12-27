باشاغا يبحث “الملفات الأمنية” مع وفد مصري رفيع

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، اجتماع أمني رفيع المستوي، مع الوفد المصري الذي يزور طرابلس، إذ تم بحث “التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين”.

ووفق بيان لـ”داخلية الوفاق”، فقد تم خلال الاجتماع الذي، عقد بحضور رئيس جهاز المخابرات عماد الطرابلسي، مناقشة “سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية”.

وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع يأتي “ضمن السياسات الأمنية لوزارة الداخلية التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس”.

ووصل الوفد المصري الذي يقوده اللواء أيمن بديع، نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية ورئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي، إلى طرابلس، صباح اليوم الأحد.

وعلمت “218” أن الوفد المصري توجه فور وصوله إلى طرابلس نحو مقر إقامته بفندق كورنثيا، وتضمن جدول أعمال الوفد لقاء مع رئيس أركان الوفاق، الفريق محمد الحداد، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ورئيس جهاز مخابرات الوفاق عماد الطرابلسي، كما رجّح المصدر أن يلتقي الوفد آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي.

واستبعد مصدر “218” اجتماع الوفد المصري مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي يُجري، خلال هذه الفترة، زيارة إلى تركيا، ومن المرجح أن يُجري الوفد كافة اجتماعاته داخل فندق كورنثيا.

يُشار إلى أن زيارة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية إلى طرابلس للقاء مسؤولي الوفاق تأتي بعد نحو أسبوع من لقاء جمع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، في مدينة بنغازي.

وتتزامن هذه الزيارة الاستثنائية مع هجوم حاد شنه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ضد المشير خليفة حفتر، حيث هدد باستهداف قواته المتمركزة شرق البلاد في حال تعرض الجنود الأتراك في ليبيا لأي هجوم.

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