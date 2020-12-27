القبلاوي: الوفد المصري وعد بإعادة فتح السفارة في طرابلس واستئناف الرحلات الجوية

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، ما يروج من قبل وسائل إعلام بأن هناك شروطا من الوفد المصري ووثيقة تطالب الطرف الليبي بالقبول بها، وفق ادعائه.

وزعم القبلاوي في إيجاز صحفي طالعته “الساعة 24″، أن الزيارة كان الغرض منها التطرق للعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها والتعاون بين البلدين في مجالات عدة.

وقال المتحدث باسم “خارجية الوفاق” إن الوفد المصري وعد الجانب الليبي بإعادة عمل السفارة من داخل العاصمة طرابلس في أقرب الآجال، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاءات على ضرورة وضع حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة.

وزار وفد مصري طرابلس لأول مرة منذ عام 2014، وضم اللواء أيمن بديع وكيل عام جهاز المخابرات العامة المصرية ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي وعضوية السفير المصري في ⁧‎ليبيا⁩ محمد أبوبكر مساعد وزير الخارجية المصري وعددا من الدبلوماسيين والمسؤولين المصريين.