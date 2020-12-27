الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة تبحث الفرص التصديرية

عقدت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، اليوم الاحد، اجتماعات ثنائية مع ثمانِ شركات مصرية من أعضاء المجلس وذلك لبحث الفرص التصديرية للسوق الليبي في الفترة القريبة المقبلة.

كما بحث الاستشاري الاقتصادي لدى الغرفة المشتركة هاني إمام، مع الشركات المصرية المميزات التنافسية والحصرية لدى كل شركة وذلك لتوفير التسهيلات الأفضل لها، والتي شملت عرض منتجات الشركات المصرية في معرض دائم لتسهيل البيع المباشر أو دخول السوق الليبي عن طريق وكيل الصادرات المصرية.