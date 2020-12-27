القبلاوي يكشف تفاصيل حول زيارة الوفد المصري إلى طرابلس

كشف المتحدث باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي، عن تفاصيل حول زيارة الوفد المصري رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس.

ونفى القبلاوي، نفيا قاطعا ما تداول عبر وسائل إعلام بأن هناك شروطا من الوفد المصري ووثيقة طالب الطرف الليبي بالقبول بها، لافتا إلى أن الزيارة كان الغرض منها التطرق للعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها والتعاون بين البلدين في مجالات عدة.

وأكد القبلاوي أن الوفد المصري وعد الجانب الليبي بإعادة عمل السفارة من داخل العاصمة طرابلس في أقرب الآجال، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاءات على ضرورة وضع حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة.