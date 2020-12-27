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عقوب يبحث مع مسؤولي الصحة ببنغازي جاهزية المرافق الصحية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث وزير الصحة سعد عقوب، خلال اجتماع عقده أمس مع نائب رئيس جهاز الإمداد الطبي عبد الحميد التختاش وعدد من مديري المستشفيات ببنغازي، بحث سير العمل للمشروعات الصحية وتقديرات نسب الإنجاز، وتحديد مواعيد الافتتاح في منتصف يناير من العام القادم.

كما بحث عقوب خلال الاجتماع سير العمل بالمرافق الصحية، ومدى توفر المخزون الاستراتيجي والإمدادات الطبية من الأدوية والمستلزمات، وآخر المستجدات والتطورات في عمل الجهاز.

حيث أكد أن اجتماعه هذا يأتي في إطار تنفيذ توصيات رئيس الحكومة عبد الله الثني لتوفير الدعم اللوجستي وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بالبلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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