“ملتقى برقة الجامع”: لم نوكل أحدا في تحديد مطالبنا بالحوار السياسي

أصدر أعضاء ملتقى برقة الجامع، اليوم الأحد، البيان الختامي للملتقى، أعلنوا فيه- التمسك بما توصلت إليه البعثة الأممية، وذلك بتحديد يوم الـ 24 من ديسمبر 2021 لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وإعادة الأمر إلى الشعب لاختيار ممثليه .

وأكد البيان على ضرورة التوزيع العادل للثروة وعودة المؤسسات إلى مقرها الرئيسي في المنطقة الشرقية وإلغاء المركزية بكافة اشكالها، مبينا أنه لم يتم توكيل أي شخص أو جهة في تحديد مطالب المنطقة الشرقية في الحوار السياسي الجاري الآن .

وأعلن أعضاء الملتقى تمسكهم بالخيار الثاني ضمن آليات اختيار السلطة التنفيذية، مشددين على أنهم يدعون المجلس الرئاسي للالتئام وتكليف رئيس الحكومة في حال تعثر الحوار.

وفي ختام البيان، دان أعضاء الملتقى الممارسات الصادرة من المصرف المركزي وسياساته النقدية التي وصفوها بـ”الفاشلة”، وعلى رأسها تحديد سعر الصرف الحالي، مطالبين بغيير مجلس إدارته .

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