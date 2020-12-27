بوشحمة: تخريج الأبطال من “البنيان المرصوص” والكلية العسكرية رسالة للجميع

زعم رئيس وفد الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة اللواء أحمد بوشحمة أن ما أقامته حكومته الخميس الماضي، من حفل تخريج ما أسمتهم “القوات الجديدة”، رسالة بدء بناء المؤسسة العسكرية.

وقال بوشحمة في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لفائز السراج، إن تخريج الأبطال من “البنيان المرصوص” والكلية العسكرية وكذلك دخول دفعة جديدة من أبطال بركان الغضب ليتخرجوا في الأشهر المقبلة رسالة للجميع لبدء بناء المؤسسة العسكرية ودخول دماء جديدة لهذه المؤسسة. على حد زعمه.

وأضاف: “الاحتفالية كانت فوق الممتازة، ونتقدم بالشكر لإدارة الكلية العسكرية للمجهودات التي قام بها هؤلاء الأبطال” على حد ادعائه.

وأدلى بوشحمة بتلك التصريحات على هامش الاحتفال الذي أقامته الوفاق بالكلية العسكرية في الهضبة أمس وقالت إنها مراسم تخريج طلبة الكلية العسكرية وكلية الدفاع الجوي، بحضور وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.