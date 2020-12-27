في طرابلس.. باشاغا والوفد المصري يبحثان سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24

عقد وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، اجتماعا أمنيا رفيعا، مع وفد مصري يزور طرابلس، وبحث الاجتماع التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وبحسب بيان الداخلية، ناقش الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز مخابرات الوفاق، عماد الطرابلسي، سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.

وأشارت الداخلية إلى أن الاجتماع يأتي ضمن السياسات الأمنية للوزارة والتي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس.

ووصل الوفد المصري الذي يقوده اللواء أيمن بديع، نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية ورئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي، إلى طرابلس، صباح اليوم الأحد.