سرت تحتضن ندوة حول توجيه الخطاب الإعلامي لنشر التسامح ونبذ العنف

عقدت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية “المؤقتة”، بالتعاون مع جامعة سرت، اليوم الأحد، ندوة علمية تحت شعار “توجيه الخطاب الإعلامي الليبي لنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والكراهية”، بمشاركة ا.د. عابدين الشريف من جامعة الزيتونة ترهونة، وا.د. مسعود التائب من جامعة الزاوية، ود. عبدالكريم الزياني من الجامعة الأهلية البحرين، إضافة إلى نخبة من الاكاديميين في جامعة سرت.

وقال المراسل من مدينة سرت محمود البرق، إن الندوة افتتحت بآيات بينات من الذكر الحكيم عقبها النشيد الوطني وكلمات دشنت للندوة ألقاها كلا من رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والهيئة العامة للإعلام والثقافة، وكلمة لرئيس جامعة سرت، ورئيس المؤسسة العامة للصحافة، وترحيب بالحاضرين من نخب إعلامية ونشطاء وأعضاء هيئة تدريس، وكذلك بالمشاركين عبر الدوائر المغلقة من كبار الأساتذة في المجال الإعلامي في ليبيا والذين بدأوا بتقديم الورقات العلمية على التوالي عن بعد. وباشرت بعد ذلك اللجنة التحضيرية باستقبال المشاركات بالأوراق العلمية من الحاضرين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سرت من كليتي الآداب والاقتصاد.

وجرت في ختام الندوة جلسة نقاش تم خلالها استقبال العديد من الملاحظات والاستفسارات من قبل الحاضرين حول الأوراق العلمية وموضوع الندوة بشكل عام. وفي الختام شدد الجميع على ضرورة وأهمية مثل هذه الندوات والملتقيات العلمية التي من شأنها أن تساهم في تخفيف حدة خطاب الكراهية في الإعلام الليبي وتبني خطاب إعلامي يدفع باتجاه التسامح ونبذ العنف بمختلف أنواعه.