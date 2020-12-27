“مليتة” تستعرض المشاريع المزمع عقدها بحقل البوري

ناقش رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة مليتة للنفط، محمد بن شتوان، خلال جولة قام بها رفقة أعضاء لجنة الإدارة لحقل البوري البحري، الخطط الموضوعة لتطوير إنتاج الحقل للعام المقبل.

,تضمنت الجولة أيضا الاطلاع على كافة المشاريع التي تم إنجازها خلال هذه السنة والمتمثلة في تجديد الرافعات الرئيسية للمنصة رقم 3، وإصدار شهادة اعتمادها من الجهات الدولية المانحة للتراخيص، أما الأعمال المزمع إجراؤها العام القادم فقد تمثلت في إجراء العمرة الجسيمة لوحدة توليد الطاقة الكهربائية رقم 3، وتغيير ذراع الرافعة الشرقية بالمنصة رقم 4، والتجهيز لحفر البئر رقم 49 بالمنصة رقم 4.

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