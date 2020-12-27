علي السعيدي: الشعب الليبي سيتصدى لأي تحركات تركية تهدف لاحتلال البلاد

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن هدنة وقف إطلاق النار لن تجد أي قبول من الجانب التركي، متوقعا اندلاع حرب خلال الأيام المقبلة بهدف بسط سيطرة فائز السراج، على كل التراب الليبي، وخاصة منطقة خليج سرت النفطي.

وأضاف السعيدي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن زيارة الوفد التركي إلى طرابلس استعداد لإشعال فتيل الحرب في ليبيا مجددًا، إلا أن الشعب الليبي سيتصدى لأي تحركات تركية تهدف لاحتلال البلاد، متابعا أن أنقرة تسعى إلى تقوية اقتصادها الذي ينزف منذ سنوات أمام الدولار واليورو.

وأوضح أن تركيا لا تؤمن بمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” لترسيخ وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيرا إلى التزام قوات الكرامة باتفاق وقف إطلاق النار بعكس المليشيات التابعة لحكومة الوفاق التي لا تمتلك مؤسسة عسكرية لكن أموالا ومكاتب تقودها مليشيات تسيطر على القرار السياسي والعسكري في الغرب الليبي.

ولفت النائب البرلماني إلى وجود دعم دولي لتركيا من بعض الدول، مؤكدًا أنه يخشى على مصر لأن ما تقوم به تركيا يستهدف الأمن القومي المصري بشكل مباشر لاستهداف أمنها واستقرارها، موضحا أن تونس تعاني أيضًا انهيارًا سياسيًا واقتصاديًا، وهو ما يدفع بالبلاد نحو فوضى خلاقة.