العسومي : تصريحات آكار بشأن ليبيا استفزاز مرفوض

أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم الأحد، عن رفض للتدخلات التركية في الشأن الليبي.

وشدد العسومي، على أنه يرفض تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار واصفا إياها بـ”السافرة” ضد الجيش.

وكان آكار قد حذر من أن قوات الجيش ستكون “هدفا مشروعا”، حال أقدمت على مهاجمة القوات التركية في ليبيا.

يشار إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قد زار طرابلس أمس السبت، على رأس وفد ضم رئيس الأركان العامة الفريق أول ياشار غولر، وقائد القوات البرية الفريق أول أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال.

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