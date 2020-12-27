المحجوب: تركيا تسعى لإشعال الحرب في ليبيا

أكد مدير إدارةِ التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، لسكاي نيوز عربية، أن تركيا تحتل المنطقة الغربية في ليبيا، واصفا زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس بأنها تهدف إلى عرقلة جهود الحل السياسي ودعم تنظيم الإخوان.

وقال المحجوب: “تركيا تقوم باحتلال مباشر للمنطقة الغربية من ليبيا وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، وزيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس تهدف إلى عرقلة جهود الحل السياسي ودعم تنظيم الإخوان”.

وأضاف المحجوب لسكاي نيوز عربية أن تركيا تسعى إلى “رفع الفاتورة على الشعب الليبي من خلال إشعال الحرب”.

وقال: “تركيا تريد أن ترفع تكلفة الفاتورة على الشعب الليبي لأنه في حال نشوب الحرب فأنها ستكون إقليمية، فالأمر تجاوز الحدود الليبية، لأن هناك عامل مشترك للآخرين وهو البحر المتوسط، وهناك دول ترفض ما تقوم به تركيا”.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أطلق الأحد، سلسلة من التهديدات ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس.

وحذر وزير الدفاع التركي الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بأن قواته وداعموه باتو “هدفا مشروعا” في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية.

وقال أكار، بحسب بيان وزارة الدفاع: “ليعلم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن اعتدوا على قواتنا. لن يكون أمامهم مكان يفرون إليه إذا هاجموا القوات التركية، وقال إن تركيا ستستهدفهم في كل مكان”.

وتركيا هي الداعم الخارجي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرا.

ووقعت حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي في أكتوبر الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار، وتدفع الأمم المتحدة من أجل حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل لتسوية الأزمة.