المحجوب: تركيا لا تريد أن تخرج من ليبيا “صفر اليدين”

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، اليوم الأحد، إن تركيا تحتل المنطقة الغربية من ليبيا.

وأكد المحجوب، في تصريحات صحفية، أن أنقرة لا تريد أن تخرج صفر اليدين من ليبيا، وهذا شيء مرفوض على المستويين المحلي والإقليمي.

وتأتي تصريحات المحجوب فيما يواصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار زيارة للمنطقة الغربية التي تهيمن عليها مليشيات إرهابية مدعومة من أنقرة.

وأعلن آكار صراحة عن استهداف الجيش وداعميه، ليقضي بذلك على ما تبقى من آمال للتهدئة في ليبيا.

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