أحمد معيتيق: بحثنا مع الوفد المصري تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين

قال أحمد معيتيق نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، تركز الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد مع وفد جمهورية مصر العربية حول التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة .

وبحسب تدوينه على حسابه بموقع فيسبوك، تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك لتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في المجال الاقتصادي والامني، و الاتفاق على استئناف عمل السفارة المصرية في طرابلس في أقرب الأجال ودراسة عودة رحلات الطيران بين المطارات الليبية والمصرية.

يذكر أن الوفد الوفد المصري الذى زار طرابلس، يضم اللواء أيمن بديع وكيل عام جهاز المخابرات العامة المصرية ورئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي وعضوية السفير المصري في ليبيا محمد أبوبكر مساعد وزير الخارجية المصري وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين المصريين.